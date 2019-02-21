В среду экс-глава Североатлантического альянса рассказал журналистам о желании России приблизить границы к западным странам за счет присоединения Беларуси.

Белорусская сторона не будет комментировать высказывания отставного генсека НАТО, заявил министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, передает Sputnik.

Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия может поглотить Беларусь, поэтому с официальным Минском нужно больше работать и помогать осуществлять реформы.

По словам белорусского министра, это заявление никак нельзя прокомментировать.

«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают», – задался риторическим вопросом он.

Также Владимир Макей заявил, что бывший генсек НАТО утратил связь с реальностью. «Поэтому с нашей стороны не будет никаких комментариев», – резюмировал глава белорусской дипломатии.