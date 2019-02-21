Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег правоохранителей от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, передает БЕЛТА.

«В последнее время, особенно в связи с этими врачами и теми негодяями, которые кормили в школах и обирали детей, такие волны в обществе: «вот, наверное, не надо было бы сажать врачей». Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй — он все равно попадет, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека».

Президент заметил, что в прежние времена, особенно в советские годы, милиция работала по принципу — лишь бы раскрыть преступление. «Да пусть оно будет лучше нераскрытым, чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного. Вот это должны все люди понимать. И где бы вы в коллективах ни бывали, вы должны об этом говорить. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) — им надо умножать на два», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, как сейчас строится работа Следственного комитета и существуют ли в деятельности ведомства недостатки. Их, подчеркнул президент, надо устранять. «Я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Естественно, переживаю, потому что мы в свое время пошли на очень решительные шаги, модернизируя и фактически реформируя наши правоохранительные органы. Следствие выведено из всех ведомств и занимает отдельное, лидирующее место, потому что вы на финише, вы выдаете результат», — обратил внимание президент.

Он заметил, что по пути реформ следственных органов пошли многие страны, в том числе Россия, Казахстан и Украина. Однако добиться показательных результатов им не удалось. «Но мы твердо приняли решение и следуем этим курсом: следствие должно быть независимым, если мы хотим определенных и эффективных результатов, — убежден глава государства. — Я рассмотрел ваше обращение по поводу Института повышения квалификации. Я не принимал решение. Как обычно, я хочу услышать альтернативу, если она есть. По результатам будет принято решение. Если будет альтернатива, естественно, мы ее с вами обсудим».

По словам Александра Лукашенко, в ближайшее время пройдет совещание о работе всего силового блока в стране, на нем будет подробно рассмотрена работа следственного ведомства в том числе. Администрация Президента уже готовит это мероприятие. «Мы там больше внимания сконцентрируем на том, что нам предстоит сделать», — сказал глава государства.

Как отметил Иван Носкевич, Следственный комитет в прошлом году сосредоточил все свои усилия в первую очередь на объективном и всестороннем расследовании уголовных дел, недопущении привлечения к ответственности невиновных лиц. «Я могу со всей уверенностью сказать, что определенных успехов в этом добились», — заявил он.