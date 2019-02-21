Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом генерального прокурора Александра Конюка, поручил ему подключиться к подготовке совещания с силовым блоком страны, передает БЕЛТА.

Ожидается, что на предстоящем совещании будут подведены итоги работы в 2018 году, а также ряд вопросов, которые требуют внимания на уровне главы государства. «Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, — подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать», — сказал президент.

«Итоги — два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом», — обозначил глава государства тематику мероприятия.

Непосредственно генпрокурора Александр Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются президента, требуют согласования.

Учитывая, что Александр Конюк также возглавляет наблюдательный совет Белорусской федерации лыжных гонок, глава государства поинтересовался ситуацией и в этой сфере.