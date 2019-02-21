Обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию более чем на месяц без визы, хотят ввести с 1 июля 2019 года. С таким предложением на заседании Московской городской думы выступил начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов. С чем связаны эти изменения, узнал МЛЫН.BY.

В 2018 году, по словам Олега Баранова, процедура обязательного дактилоскопирования была проведена в отношении более 500 тысяч иностранных граждан, обратившихся за оформлением патента на право осуществления трудовой деятельности, получением вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Вместе с тем, гости, прибывшие из стран Евразийского экономического союза, таких как Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, освобождены от этого, равно как и от получения виз.

«Практически каждое третье преступление, совершенное иностранцами в столице, совершено выходцами из этих стран, что превысило две тысячи преступлений», — отметил начальник Главного управления МВД РФ по Москве.

Помимо иностранцев, въезжающих на территорию России для осуществления трудовой деятельности, отмечается большой поток приезжих с иными целями, которые не проходят дактилоскопическую регистрацию. «Тем временем такая регистрация, в результате проверки следов рук, изъятых на местах происшествия в столице, позволила выявить среди получивших трудовой патент 213 иностранных граждан, возможно причастных к совершению 210 преступлений», — констатировал Олег Баранов.

В связи с этим он предложил поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую МВД России, об обязательном дактилоскопировании всех иностранцев, въезжающих в страну-соседку. «Данная мера позволит вести более точный дактилоскопический учет иностранных граждан и выявлять лиц, представляющих оперативный интерес, а также окажет сильное профилактическое воздействие», — резюмировал начальник Главного управления МВД РФ по Москве.