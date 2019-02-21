Поголовье крупного рогатого скота в ОАО «Березовый край» Браславского района по состоянию на 1 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось на 287 голов.

При этом падеж скота составил 112 животных, что на 21 голову больше, чем сдохло на этом предприятии в предыдущем году. Проверка прокуратуры выявила несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

Как показал анализ причин падежа скота, в большинстве случаев животные умирали из-за болезней, причинами которых стали нарушения технологических процессов при кормлении и содержании КРС. Также прокуроры не исключают и фактов нарушения трудовой дисциплины, ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей доярками и животноводами.

Так, на МТФ «Белая» этого предприятия места содержания скота были сильно занавожены. Помещения фермы недостаточно освещались. На момент посещения профилактория, где содержались новорожденные телята, неутепленная дверь была открыта нараспашку, а в стене зияла дыра, отверстия на крыше значительно превышали необходимые для вентиляции воздуха размеры, в результате чего сквозила, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на прокурора района Юрия Кезика.

Кроме того, в профилактории вместе с новорожденными телятами, а также в группе доращивания содержались и домашние животные. Аналогичную ситуацию проверка обнаружила и в телятнике «Подрукша».

Также в хозяйстве не соблюдались требования закона «Об идентификации, регистрации, просачивания сельскохозяйственных животных, идентификации и просачивания продуктов животного происхождения».

По результатам проверки прокуратура внесла директору сельхозпредприятия соответствующее представление.