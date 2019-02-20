Актриса Вера Полякова, жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, стала новой ведущей на телеканале ОНТ. Вместе с актером Молодежного театра Денисом Паршиным она будет вести передачу «Наше утро», сообщается на странице этой передачи в фейсбуке.

При этом другие ведущие программы продолжат свою работу.

Ранее Вера Полякова уже работала на телевидении. Она вела ток-шоу «Жизнь как жизнь» на Первом телеканале (теперь «Беларусь 1»).

— Единственный раз мы с мужем не нашли консенсус, когда я работала на телевидении, — рассказывала в 2016 году Вера Полякова. — По мнению некоторых, жена министра должна сидеть дома и варить борщи. Я уступила и оставила телевизионный проект.

Основное место работы Поляковой — столичный Театр-студия киноактера. Также она принимает участие в спектаклях проекта ТриТФормат.