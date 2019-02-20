Ранее судимая, состоящая на учёте у врача-нарколога жительница посёлка Лукский, 1983 года рождения, дома распивала спиртные напитки с сожителем, 1981 года рождения. Во время застолья у них возник конфликт.

После словестной перепалки женщина схватила нож и ударила им мужчину в область груди. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемой грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.