В НАТО осведомлены о заявлениях президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией вокруг ДРСМД и считают угрозы Москвы неприемлемыми, заявил в среду заместитель представителя альянса Пирс Казалет.

«Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников (нацелить на них ракеты — ИФ) неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отмечается в заявлении, поступившем в «Интерфакс».

При этом в нем отмечается, что политика альянса носит оборонительный характер, и что НАТО не хочет новой гонки вооружений. Однако в альянсе считают, что Россия обязана «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности».

«Как дал понять генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, любой ответ (альянса на действия РФ — ИФ) должен быть коллективным и взвешенным, а у НАТО нет намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования», — также говорится в заявлении.

«Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО — это явная попытка отвлечь внимания от нарушения (Россией — ИФ) ДРСМД. Эти обвинения — давние и безосновательные», — убеждены в альянсе.

При этом в заявлении подчёркивается, что объекты системы противоракетной обороны «Иджис» в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее в среду В.Путин заявил, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов», — подчеркнул он.

Также В.Путин обвинил США в том, что они использовали «надуманные обвинения» в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД, а партнеров Вашингтона по НАТО назвал «подхрюкивающими сателлитами» США.