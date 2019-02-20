Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич переизбран в совет директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Согласно имеющимся сведениям, новый совет директоров выбирали досрочно в связи с тем, что было принято решение о прекращении работы предыдущего. Добавим, что министр, также возглавляющий Наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск», является единственным белорусским делегатом в руководстве КХЛ.

Всего в новый совет избрали двадцать человек. Среди них президент ХК СКА Геннадий Тимченко, замглавы «Газпрома» Александр Медведев, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России и др.