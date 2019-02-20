В Беларуси с 21 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим», с 21 февраля на автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,44, АИ-95-К5-Евро — Br1,55, АИ-98-К5-Евро — Br1,76, ДТ — Br1,55.

«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до $62,6, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к $66 за баррель, — отметили в «Белнефтехиме». — Таким образом, стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо».

«В условиях формирования цены на нефть для белорусских НПЗ в 2019 году для поддержания эффективной работы заводов необходима корректировка цен на моторное топливо для белорусского рынка. Придерживаясь стратегии постепенных ценовых изменений, концерном принято решение об увеличении цен на нефтепродукты на 1 копейку с 21 февраля 2019 года», — проинформировали в «Белнефтехиме».