При изменении погоды меняются и «настройки» нашего организма. Здоровые люди почти не ощущают таких перемен. Другое дело — те, кто подвержен тем или иным хроническим заболеваниям.

— Метеочувствительность — естественная реакция человека на смену погодных условий, — поясняет валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Жанна Александрова. — Всякий живой организм, в том числе и человеческий, остро реагирует на погодные изменения перестройкой своих биологических систем. В результате быстрого изменения уровня выработки гормонов, содержания тромбоцитов в крови, свертываемости крови, активности ферментов, меняется тонус сосудов, которые пытаются сохранить кровяное давление на прежнем уровне.

Для здоровых людей все это не представляет особой опасности, они могут даже не замечать подобных перемен. Другое дело люди, страдающие хроническими заболеваниями. У них такая перестройка организма запаздывает или не происходит вовсе. Отсюда — резкое ухудшение самочувствия.

Заболевания, из-за которых можно попасть в группу «метеориска»

сердечно-сосудистые;

бронхолегочные;

болезни опорно-двигательного аппарата;

мочеполовой или иммунной систем;

психоэмоциональные нарушения.

— Люди с нарушениями сердечно-сосудистой системы — врожденными пороками сердца и вегетососудистой дистонией — тяжело переносят резкие перепады температуры, атмосферного давления и сильные порывы ветра, — говорит Жанна Александрова. — Им одинаково вредно продолжительное пребывание и на холоде, и под жарким солнцем. Повышенное внутричерепное давление доставляет им особое беспокойство при резкой суточной смене погоды, перед грозой или неожиданными морозами.

А вот для страдающих заболеваниями органов дыхания особенно опасны дни вторжения атмосферных фронтов, резкие перепады давления, высокая влажность и падение уровня кислорода в воздухе. Как отмечает валеолог, в подобных случаях такие люди становятся слабыми и вялыми, у них может появиться одышка, кашель.

Особенно внимательно к метеопрогнозам следует относиться тем, кто страдает бронхиальной астмой.

— У таких людей нередко возникает чувство стеснения в груди, появляется свистящее дыхание, бледнеет кожа, проступает холодный пот. Все это может привести к бронхоспазматическому приступу удушья. Появление таких симптомов является поводом для незамедлительного обращения к врачу, — предупреждает Жанна Александрова.

Зимние и весенние месяцы — особенно тяжелый период для «почечников». Повышенная влажность в сочетании с низкой температурой осложняет течение пиелонефрита и гломерулонефрита. Реакция на капризы погоды может быть различной — от расстройства мочеиспускания, болей в животе и спине, до повышения температуры и интоксикации всего организма.

— Массовые обострения кожных заболеваний (экзем и дерматитов) наблюдаются в холодные дни с высокой влажностью и погодными контрастами, — констатирует валеолог. — Больше всего обращений к врачам бывает поздней осенью и зимой. Зато в теплое время наступает значительное улучшение.

Хуже всех на резкое похолодание реагируют люди с заболеваниями кишечника. Также при понижении атмосферного давления у этих больных газы, находящиеся в ЖКТ, расширяются, вызывая растяжение органов. Кроме того, связанное с пониженным давлением высокое стояние диафрагмы, может привести к затруднению дыхания и нарушению функций сердечно-сосудистой системы.

Наиболее остро реагируют на погоду дети. Малыши становятся беспричинно капризными, плохо спят, теряют аппетит, чаще болеют. Очень чувствительны к неблагоприятным факторам дети, рожденные раньше срока или появившиеся на свет в результате кесарева сечения. Известно также, что мальчики восприимчивее к погодным изменениям, чем девочки.

В разное время года метеозависимость проявляется по-разному, отмечает Жанна Александрова. Зимой резкие изменения погоды чувствительны главным образом для сердца и легких, в межсезонье, как правило, страдают суставы.

Вы метеозависимы. Что делать?

Прежде всего, советует валеолог, нужно изменить свой распорядок дня: по возможности избегать напряженной умственной и физической нагрузки, минимизировать эмоциональное напряжение. Постараться чаще отдыхать, а малоподвижным людям, ведущим сидячий образ жизни, рекомендуется, наоборот, умеренная физическая активность — пешие или велосипедные прогулки на свежем воздухе.

В дни магнитных бурь не стоит планировать важные дела, проводить конструктивные совещания и принимать «судьбоносные» решения. Лучше отказаться от курения и алкоголя.

Хороший сон — главный помощник от усталости, а при нервном перенапряжении и бессоннице можно выпить чай с мятой и мелиссой, принять успокаивающие препараты: валериану или пустырник.

Можно принять ванну, добавив в воду пару капелек эфирного масла розы, лаванды или мяты — это улучшит настроение и снимет негативные ощущения.

При повышенном атмосферном давлении следует уменьшить потребление жидкости и соли, отказаться от кофе и крепкого чая, заменив их отварами перечной мяты, чабреца и пустырника.

В период внезапного похолодания и повышения влажности воздуха людям, страдающим ревматизмом, артритом и остеохондрозом и перенесшим переломы костей, рекомендуются согревающие мази, повязки и пояса из натуральной шерсти. Повышенная влажность приводит к увеличению отеков и к повышенной чувствительности нервных окончаний суставов и костей. От принятия ванн и посещения бани в это время лучше отказаться, отдав предпочтение сухой или инфракрасной сауне.

При холодном и порывистом ветре многие становятся подвержены мигреням. Чтобы облегчить боль, необходимо меньше смотреть телевизор и проводить время за компьютером.

Для улучшения мозгового кровообращения метеозависимым людям рекомендуется регулярно делать массаж воротниковой зоны и головы. Но сначала проконсультируйтесь с врачом.

Во время резких изменений погоды откажитесь от жирной, жареной, копченой, острой пищи. Придерживайтесь молочно-растительной диеты. Переедание может спровоцировать сердечный приступ. В неблагоприятные дни лучше есть в основном каши, овощи и фрукты, блюда из рыбы, морепродукты, свежую зелень, орехи, курагу, изюм, клюкву, чеснок, лук и мед. Пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки, отвар шиповника, минеральную воду без газа или просто воду с добавлением лимонного сока, ромашковый чай с мелиссой или мятой.

В благоприятные дни постарайтесь регулярно отдыхать на природе — свежий воздух, тишина и покой помогут не только увеличить внутренние силы организма, но и укрепят иммунитет.

— При резком ухудшении общего самочувствия, необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением, — предупреждает Жанна Александрова. — Иначе можно спровоцировать обострение хронических заболеваний.