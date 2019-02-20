Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается главной политической задачей Министерства иностранных дел. Об этом глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил сегодня на расширенном заседании коллегии МИД, передает БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что для Беларуси 2018 год был одновременно напряженным и результативным. По его словам, в непростых внешних условиях страна выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой сбалансированной и многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности в региональном и глобальном масштабах.

«Дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике остается нашей главной политической задачей на перспективу», — подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что по мере того, как в мире усугубляется ситуация в сфере безопасности, у партнеров Беларуси, в том числе западных, крепнет ощущение своевременности и целесообразности белорусской инициативы об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинскому процессу. «В 2019 году нам необходимо наращивать критическую массу сторонников этой идеи, настойчиво лоббировать политические элиты, общественные структуры, экспертные сообщества», — сказал Владимир Макей.

На заседании коллегии Министерства иностранных дел подводятся итоги работы за прошлый год и определяются задачи на перспективу с акцентом на внешнеэкономическую составляющую. В нем принимают участие руководство ведомства, послы Беларуси, представители правительства и различных министерств.