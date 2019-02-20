В то время как страны Запада ждут от лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо проведения выборов, к этому же призвал его и действующий президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. Попутно он назвал Гуайдо клоуном.

«Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием», — заявил Мадуро, выступая перед выпускниками медицинского университета. (Цитата по РИА «Новости».) Трансляция его речи велась в Twitter.

Кроме того, Национальное учредительное собрание (парламент) Венесуэлы собирается провести опрос населения страны, согласны ли они или нет с проведением досрочных парламентских выборов, сообщила РИА «Новости» депутат Мария Алехандра Диас.

«Уже сейчас отделения собрания работают в муниципалитетах… будут собраны данные из 335 муниципалитетов, а также по секторам, по аналогии с тем, как формировались избирательные участки (в 2017 году)», — заявила она.

«Я уверена, что законодательная власть в стране должна быть еще раз легализована и что мы проведем свободные выборы», — отметила депутат.

В интервью агентству президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что поддержал бы проведение в стране досрочных парламентских выборов. Позднее он заявлял, что они могут пройти уже в этом году.

23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента Венесуэлы за два дня до этого аннулировал Верховный суд страны, объявил себя временным президентом Боливарианской Республики. Временным главой государства его сразу же признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики) и Организация американских государств.

Ряд европейских государств признали Гуайдо врио президента 4 февраля — после того, как истек срок ультиматума, который они поставили действующему президенту страны Николасу Мадуро 26 января. Тогда несколько стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды и Францию, заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если действующий лидер Николас Мадуро не объявит о проведении выборов главы государства в течение восьми дней.

Накануне, 19 февраля, Япония признала Гуайдо врио президента, поддержала венесуэльскую оппозицию и выразила озабоченность по поводу того, что в стране до сих пор не проведены новые выборы президента.

В Москве поддерживают Мадуро и заявляют, что попытки «легитимизировать узурпацию власти» в Венесуэле, которые предпринимают другие страны, — это вмешательство во внутренние дела латиноамериканского государства. В поддержку Мадуро также высказались Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия, Турция и еще несколько государств.

США 29 января ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Ограничительные меры имеют целью усилить давление на Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу Хуана Гуайдо. 15 февраля власти США заявили, что и дальше продолжат оказывать на Мадуро дипломатическое и экономическое давление.