Левшина: «Вас могут задержать, засунуть в изолятор, обвинить и судить. Будьте к этому морально готовы»

Какие уроки уже можно вынести из «дела БелТА» — об этом политический обозреватель Александр Класковский, юрист Алексей Козлюк и редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.

В Минске продолжается одно из самых громких за последнее время судебных дел, в которое были вовлечены 14 сотрудников крупных белорусских медиа. Обвиняемой все еще остается главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова. В суде объявлен перерыв до 25 февраля.

Оставаться начеку

— Власть не собирается менять свою политику в области СМИ. Она будет оставаться достаточно жесткой, несмотря на то, что сейчас такая ситуация, которая должна бы подталкивать власти к переосмыслению этой политики и ее смягчению, − говорит политический обозреватель Александр Класковский. — Я имею в виду опасность идеологической пропагандистской экспансии «русского мира». В этих условиях нужно было бы раскрепощать независимую прессу, давать ей больше возможностей производить качественный и правдивый контент в противовес агрессивной пропаганде и продуцированию фейков. Но, видимо, для белорусских властей опасность раскрепостить независимую прессу перевешивает.

«Дело БелТА», по мнению эксперта, пример того, как из мухи раздули слона.

— Даже то, что всплывает на судебном процессе, показывает, что велось это дело не очень чистоплотными методами. Из показаний вырисовывается картина, что силовые структуры выполняли определенный заказ. Острие удара было направлено против популярных негосударственных онлайн-ресурсов, — замечает Александр Класковский.

Один из главных выводов, по его мнению, в том, что белорусской независимой прессе придется и впредь выживать в агрессивной среде и сложных условиях.

Работа в негосударственных СМИ – это по-прежнему повышенный риск, считает экс-обвиняемая по «делу БелТА», главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина. Она рекомендует:

— Будьте осторожны и бдительны. Постоянно держите в голове мысль о том, что вас могут прослушивать, вашу переписку могут читать, ваши контакты могут отслеживать. Держите язык за зубами – в такой стране живем… Нужно смотреть правде в глаза: в ближайшей перспективе перемен к лучшему ждать не приходится. И самый важный для меня урок, – я и мои коллеги сильнее, чем мы сами себе кажемся. Потому что мы – нормальные, и правда – на нашей стороне.

Лучше защищать личную и служебную информацию, а также коммерческую тайну

«Дело БелТА» продемонстрировало наличие проблем с цифровой безопасностью и показало, что общество нуждается в ликбезе – как хранить и шифровать данные.

— Определенные «компетентные органы» действуют на грани фола. Для меня непонятно, почему главреда TUT.by прослушивали еще до того, как возник вопрос о несанкционированном доступе. Вызывает вопросы и то, что через Telegram-канал одного из журналистов отслеживали внутреннюю переписку, — отмечает Александр Класковский.

Все это доказывает, что на 100% обезопасить свои данные невозможно. Но следует больше внимания уделять шифрованию имеющихся данных, защите служебных разговоров, считает политический обозреватель.

Юрист, эксперт лаборатории цифровых свобод Human Constanta Алексей Козлюк советует любому бизнесу, у которого есть ценная информация, база данных, «не делать как БелТА».

− Их система безопасности, по сути, провоцировала то, что доступ к базе данных, которая может считаться объектом авторского права, был не только у тех, кого прямо на это авторизовали. Сказалось то, что в договорах с клиентами никак не была оговорена передача реквизитов доступа, кроме того, само агентство авторизовывало на доступ неограниченное количество лиц, не предусмотрело отзыв авторизации, — объясняет юрист.

Он подчеркивает: у компаний должны быть прописаны и юридически обозначены границы того, что можно и нельзя делать с ценной информацией. Им не должны противоречить технические средства защиты.

— Режим коммерческой тайны должен быть у всех предприятий, потому что у каждого есть информация «не для третьих лиц». Создать положение о коммерческой тайне и включить этот пункт в контракт — недостаточно. Надо предпринимать еще защитные меры. Если вы запишете, что охраняете коммерческую тайну, но повесите на видном месте логин и пароль, дающие к ней доступ, и не убедитесь, что после увольнения сотрудник не сможет больше этой информацией воспользоваться, то вы ее не охраняете, — говорит Алексей Козлюк.

Не забывать платить за коммерческие услуги

— Поведение журналистов, которые пользовались платной подпиской, но при этом не платили, не стоит оправдывать с точки зрения этики и гражданских правоотношений. Это никоим образом не подпадает под действие Уголовного кодекса, но очевидно, что если они получали платную услугу, то она должна быть оплачена, — считает эксперт Human Constanta.

Он советует всем пользователям любых коммерческих услуг платить за них.

— Причем, я не о самой сути платной подписки на БелТА или фактически платной подписке на официальную информацию госорганов, а о том, что мы давно живем в мире, в котором за цифровые услуги, как и за реальные, нередко нужно платить, — объясняет Алексей Козлюк.

Не облегчать работу тем, кто ведет слежку или пытается украсть личные данные

В связи с цифровизацией инфорамции и повсеместным пользованием различными информационными ресурсами эксперт Human Constanta считает обязательным для всех пользователей заботиться о безопасности передаваемых и получаемых данных.

— Если это журналист, который работает с источниками информации и имеет сведения о других людях, то ему стоит озаботиться безопасностью. В том числе для того, чтобы не было опасений, что в этой информации кто-то будет копаться. Для этого есть вполне понятные и реализуемые советы по информационной безопасности. Один из них гласит: не разговаривайте о важных вещах по телефону — он может прослушивать не только правоохранительными органами, но и просто криминальными группировками, — предостерегает Алексей Козлюк.

Не менее важно, по его словам, шифрование переписки в мессенджерах и по электронной почте, а также установка паролей на электронных устройствах.

Научиться общаться с правоохранительными органами

— Вас могут задержать, засунуть в изолятор, подвергнуть унизительным процедурам, шантажировать, обвинить и судить именем закона. Будьте к этому морально готовы и заранее подготовьте родных, а также проинструктируйте их. Нужно иметь на примете толкового адвоката, потому что, когда гром грянет, первое, что вам понадобится, – это грамотная защита, — советует Ирина Левшина.

— Если вас все-таки задержали и вы дезориентированы в происходящем, не давайте показаний. Вы имеете на это право. И ни под каким предлогом не соглашайтесь на допрос под видеозапись, — предостерегает главный редактор БелаПАН. — Не доверяйте следователям. Что бы они ни говорили, их цель – раскрутить вас в нужном направлении, чтобы потом выдергивать нужные фразы, из которых можно склепать обвинение. Любое ваше слово, не то, что может, а точно будет использовано против вас. Мы сейчас это наблюдаем в судебном процессе над Мариной Золотовой.

Ирина Левшина советует не поддаваться на шантаж и угрозы ни в отношении себя, ни в отношении близких.

− Любой такой факт должен тут же становиться достоянием гласности. Гласность – это то, чего они боятся, как черт ладана. И еще – они боятся, когда их не боятся. Эта система держится на страхе, и когда ее винтики сталкиваются с другой моделью поведения, они теряются, тушуются и начинают истерить, — считает редактор.