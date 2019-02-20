Белоруска Ирина Кривко завоевала бронзовую медаль в женской индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате Европы в Раубичах, передает агентство «Минск-Новости».

Ирина вышла на гонку после перенесенной болезни (спортсменка почти неделю температурила) и в целом ровно прошла дистанцию. Два промаха, допущенные на последних двух огневых рубежах (по одному на лежке и стойке), не позволили Кривко одержать победу, но не выбросили из призовой тройки.

Победу же праздновала Ханна Эберг (0-1-1-1) из Швеции, которой Кривко уступила 41,5 сек. Вторая строчка и серебряная медаль у украинки Юлии Журавок (0-1-0-0, +32,3 сек).

Результаты остальных белорусок не столь хороши, как у Кривко. Динара Алимбекова (1-2-1-1, +3 мин 58,7 сек) закончила индивидуалку 17-й, Елена Кручинкина (0-2-2-2, +5 мин 22,7 сек) – 34-й, Дарья Юркевич (0-2-1-4, +8 мин 2 сек) – 57-й, Ирина Кручинкина (4-2-2-2, +10 мин 16 сек ) – 69-й.

Всего стартовали 83 биатлонистки.