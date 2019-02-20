Цель новых правил – упростить поездки для законопослушных путешественников.
Совет ЕС сообщил о достижении неформальной договоренности между Европарламентом и румынским председательством в Совете об изменениях визового кодекса.
Размер визового сбора увеличен с 60 до 80 евро с возможностью пересматривать его раз в три года.
Заявления на визу можно подавать от шести месяцев до 15 дней до поездки. Появится возможность заполнять и подписывать анкету в электронной форме.
Путешественники с хорошей визовой историей смогут получать многократные визы на срок от 1 до 5 лет.
Для стран, которые сотрудничают с ЕС в сфере нелегальной миграции и реадмиссии, предусмотрено смягчение визового режима: снижение визового сбора, сокращения сроков рассмотрения заявлений на визу, увеличение периода действия многократных виз.