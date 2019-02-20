Цель новых правил – упростить поездки для законопослушных путешественников.

Совет ЕС сообщил о достижении неформальной договоренности между Европарламентом и румынским председательством в Совете об изменениях визового кодекса.

Размер визового сбора увеличен с 60 до 80 евро с возможностью пересматривать его раз в три года.

Заявления на визу можно подавать от шести месяцев до 15 дней до поездки. Появится возможность заполнять и подписывать анкету в электронной форме.

Путешественники с хорошей визовой историей смогут получать многократные визы на срок от 1 до 5 лет.

Для стран, которые сотрудничают с ЕС в сфере нелегальной миграции и реадмиссии, предусмотрено смягчение визового режима: снижение визового сбора, сокращения сроков рассмотрения заявлений на визу, увеличение периода действия многократных виз.