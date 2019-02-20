На прошлой неделе свой пост покинул начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по городу Минску полковник Илья Волозин и его коллега, сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета Андрей Качур, сообщили TUT.BY два не связанных друг с другом источника.

По информации собеседника TUT.BY, Андрей Качур, на днях уволенный из правоохранительных органов, проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу.

О причинах отставки Ильи Волозина официально не сообщается. Его отдел занимался многими громкими экономическими делами — от дела Виталия Арбузова и группы компаний Fenox до второго дела Александра Муравьева и дела лидеров профсоюза РЭП Федынича и Комлика.

В Следственном комитете от комментариев по кадровым вопросам отказались.