Чемпионат Европы по биатлону стартует сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» двумя индивидуальными гонками, сообщает БЕЛТА.

Первый старт будет дан в 16.00. Сильнейших на дистанции 20 км определят мужчины. За белорусскую команду выступят Никита Лобастов (15-й стартовый номер), Владимир Чепелин (30), Сергей Бочарников (68), Роман Елетнов (91) и Антон Смольский, который под 109-м номером будет замыкать стартовый протокол.

Женщины начнут выступление в гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами в 19.30. У хозяев чемпионата на старт заявлены Динара Алимбекова (19), Ирина Кривко (30), Елена Кручинкина (51), Ирина Кручинкина (74) и Дарья Юркевич (82), которая только вернулась с североамериканских этапов Кубка мира.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции гонок.

Сильнейшим составом на чемпионате Европы по биатлону выступит российская команда, которая ради подготовки к турниру не поехала на этапы Кубка мира в Канаду и США.

Ранее в олимпийском спортивном комплексе «Раубичи» проводились чемпионаты мира и Европы по биатлону, последний континентальный форум состоялся в 2004 году, на котором выступали такие известные белорусские атлеты, как Олег Рыженков, Александр Сыман, Владимир Драчев, Екатерина Иванова, Ольга Назарова, Людмила Ананько и Елена Зубрилова.

После реконструкции в феврале 2015 года здесь состоялся 49-й юниорский чемпионат мира.

Расписание чемпионата Европы:

20 февраля

16.00 — индивидуальная гонка (мужчины);

19.30 — индивидуальная гонка (женщины);

21 февраля

16.00 — одиночная смешанная эстафета;

19.00 — смешанная эстафета;

23 февраля

11.00 — спринт (мужчины);

14.00 — спринт (женщины);

24 февраля

11.00 — гонка преследования (мужчины);

13.00 — гонка преследования (женщины).