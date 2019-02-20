В мировом рейтинге лучших стран для женщин «Best Countries for Women 2019» Беларусь заняла 48-е место из 80 государств.

Рейтинг был составлен американским журналом US News & World Report на основе опроса, в котором в этот раз приняли участие больше 9 тысяч женщин из 80 стран мира.

Им было предложено оценить свою жизнь в 5 сферах: здравоохранение, образование, трудоустройство, карьера и участие в политической жизни. Во всех этих сферах женщины должны были сравнить свои возможности с возможностями мужчин в собственной стране.

В результате опроса лучшей страной для женщин была названа Швеция. В первую пятерку также вошли Дания, Канада, Норвегия и Голландия.

У стран, соседствующих с Беларусью, в данном рейтинге в основном оказались позиции лучше. Так Польша в индексе «Best Countries for Women 2019» заняла 22-ю позицию, Латвия – 29-ю, Литва – 34-ю, а Россия – 37-ю. Хуже показатели в списке из соседних государств оказались лишь у Украины, которая расположилась на 66-м месте.

Отметим, что, к примеру, в 2017 году Беларусь в данном рейтинге занимала 36-ю строчку.