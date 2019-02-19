Власти собираются запретить громкую звуковую рекламу в салонах общественного транспорта. Такая информация содержится в официальном ответе замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрея Картуна на соответствующую петицию граждан, направленную в МАРТ и Минтранс. Исключением будет некоммерческая социальная реклама, «учитывая ее общественную важность и полезность».

Онлайн-петиция возмущенных белорусов с призывом запретить звуковую рекламу в общественном транспорте была опубликована 28 января 2019 года:

«Звуковая реклама в общественном транспорте невероятно надоела. Куда бы не ехал, тебя сопровождает громкая трансляция «купи-продай, устройся на работу, мебель, скидки, заяц или оплати проезд». И никого не волнует, что от рекламы раскалывается голова и даже наушники не помогают от нее скрыться… Получается, что пассажир, оплачивая проезд, обязан соблюдать правила поведения в транспорте, но его права никто не учитывает… Просьба запретить звук рекламных роликов в общественном транспорте или хотя бы принять меры по снижению громкости звукового сопровождения рекламы, в том числе социальной».

Под петицией подписались 283 человека.

Спустя полмесяца, 12 февраля 2019 года, появилась реакция на народное обращение – ответ замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрея Картуна, который сообщил, что в данный момент разрабатывается законопроект о запрещении всей звуковой рекламы в транспорте, кроме социальной.

«Проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рекламы» предусматривается запрет на распространение звуковой рекламы внутри салонов общего пользования. Исключение сделано только для социальной рекламы, принимая во внимание общественную важность и полезность своевременного доведения до населения такой рекламы, в том числе по вопросам обеспечения безопасности и профилактики правонарушений на транспорте. Сейчас законопроект проходит согласования и экспертизы в правительстве», — говорится в письме.