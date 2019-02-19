В Бобруйске выявлена преступная схема покупки товарно-материальных ценностей для госпредприятий. По данным УВД Могилевского облисполкома, два года должностные лица «Бобруйскагромаша» и ОАО «ТАиМ» по договоренности с поставщиками лоббировали их интересы по поставке товарно-материальных ценностей на свои предприятия, за что затем получали «откаты».

В начале апреля 2018 года при получении 1415 долларов были задержаны начальник отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаша» и взяткодатель из коммерческой структуры. А в конце апреля задержали замдиректора по коммерческим вопросам «ТАиМа», который получил в июне 2017 года взятку в 300 долларов от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров и своевременной оплате за поставленный товар. Спустя месяц он получил 750 долларов.

Общая сумма «откатов» по семи эпизодам со стороны должностных лиц «Бобруйскагромаша» и «ТАиМа» составила 4875 долларов.

13 февраля судом Мстиславского района начальник отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаш» была приговорена к пяти годам лишения свободы, замдиректора «ТАиМа» — к четырем, а представитель коммерческой структуры — к трем.