В рассказе Стивена Кинга «Этот автобус — другой мир» мать главного героя Уилсона поучала сына: «Утром апельсин — золото, вечером — свинец». Народная американская мудрость, под которой могли бы подписаться многие диетологи. Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсиновый фрэш — традиционный атрибут континентальных завтраков, но ни один официант никогда не предложит этот напиток на ужин? Дело в том, что у большинства фруктов действительно есть свое «расписание» — время, в которое они насыщают организм, предотвращают болезни, отодвигают старость и при этом (о, чудо!) не полнят. Так «режим работы» для цитрусовых: с 06.00 до 12.00. Из-за повышенной кислотности парочка долек может обернуться изжогой, несварением и бессонницей.

В новом докладе Всемирной организации здравоохранения фигурирует конкретная цифра — не менее 400 гр фруктов (или от 3 до 5 штук) ежедневно. В идеале они должны быть сезонными — это гарантирует полную гармонию питательных элементов. Но в котором часу нужно восполнять этот жизненно важный минимум?

До или после еды

Среднестатистический человек на планете ест фрукты после еды. Тем не менее, как доказал гениальный антрополог и диетолог Алан Уокер в New York Times: делать это необходимо строго на пустой желудок! Все дело в особенностях пищеварения: фрукты не перевариваются в желудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление и поглощение всех витаминов и антиоксидантов происходит строго в кишечнике. Если же яблоки, сливы, персики и Ко попадают в уже полный желудок, то, под воздействием химических реакций, начинают сбраживать, теряя все самое ценное и вызывая ощущение дискомфорта (например, вздутие живота). В этой цепочке особенно выделяется ананас: принято считать, что он сжигает калории, поэтому в меню ресторанов чаще выступает в роли десерта. В действительности, есть его нужно в самом начале трапезы — при таком раскладе вы существенно облегчите переваривание следующего за ним блюда.

Другой вариант — есть фрукты между основными приемами. Пищевые волокна дарят ощущение сытости, держат аппетит под контролем, позволяют поддерживать активный обмен веществ и подавляют желание съесть что-нибудь более калорийное и менее полезное. «Фрукты с мелкими семенами, такие как киви и клубника, обладают отличным свойством насыщения, — отмечает врач Ирис де Луна, специалист по эндокринологии и нутрициологии при исследовательской клинике Кирон в Мадриде. — Кроме того, потребление нерастворимых волокон помогает предотвратить такие проблемы, как рак толстой кишки. А яблоко и груша (после снятия кожуры) обогащают организм растворимой клетчаткой, которая помогает, в случае необходимости, замедлить пищеварение».

Итак, формула по Алану Уокеру: фрукты можно есть через два часа после свежих овощей; через три — после пищи без мяса; через четыре — после обеда с мясом.

Утром или после 19.00

Начать день с фруктового салата = обеспечить клеткам мощный заряд энергии. А все из-за местных углеводов, постепенный расход которых делает нас бодрыми. Поэтому рекомендуется есть их или на завтрак или, максимум, в полдник. А вот вечер — момент самый не подходящий. Во второй половине дня уровень физической активности уменьшается, и фруктоза, которая не сгорает в теле, имеет свойство накапливаться в виде жира. Ко всему прочему после 19.00 сильно замедляется метаболизм, а значит кусочки фруктов не успевают перевариться и по просту подгнивают.

Запретный плод

Увы, но даже расхваленные суперфуды и самые модные ингредиенты для салата полезны далеко не для всех. Например, авокадо и кокос — экземпляры с высоким содержанием жира, поэтому их необходимо серьезно ограничить людям, имеющим проблемы с холестерином. Виноград, банан и вишня «счастливые обладатели» сахаров, которые моментально усваиваются (не успели оглянуться, а на весах уже прибавка) — тем, кто на диете или страдает от сахарного диабета их нужно в рационе заменить. А вот апельсин и манго — два оптимальных варианта до и после тренировки: они супер бодрят! Дыня (но не больше 350 гр за один раз) поможет поддержать оптимальную гидратацию и восполнит потерю минеральных солей после физических нагрузок. Не списывайте со счетов и тот факт, что это данные «средние по больнице», а по-настоящему сбалансированный рацион рассчитывается диетологами индивидуально, в зависимости от потребностей и привычек каждого человека. И не надо забывать, что главное в этом процессе — это разнообразие.