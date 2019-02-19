На днях прошли массовые задержания в структурах, связанных с «Белтаможсервисом». В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король. Данную информацию TUT.BY подтвердили два информированных источника.

По словам одного из них, вопросы возникли в связи с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию. Добро на спецоперацию последовало вскоре после последней встречи президентов двух стран в Сочи. При задержаниях были найдены большие суммы наличных средств, утверждает собеседник.

Второй источник сказал, что слышал о «данной проблематике» еще дней 10 назад. «Но не ожидал, что все таким образом обернется. Мне казалось, что такие действия всегда должны иметь поддержку на самом верху. Поэтому с удивлением узнал о задержаниях в «Белтаможсервисе», — отметил он. «Знакомые говорят, что таможенники сейчас стали более дотошно проверять провозимый товар», — добавил источник.

В «Белтаможсервисе» опровергли информацию о приостановлении оформления товаров на терминалах компании. «Предприятие работает в штатном режиме. «Белтаможсервис» в рамках договорных отношений в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении компании. В «Белтаможсервисе» не подтверждают и не опровергают информацию о задержаниях топ-менеджеров предприятия. Получить комментарии в правоохранительных органах пока не удалось.

Стоит отметить, что 1 февраля премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки санкционной продукции через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Медведев представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Обвинения от российских властей в адрес Беларуси из-за поставок «санкционки» звучат периодически. Россия ставит под сомнение эффективность функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. В Беларуси, в свою очередь, заявляют, что в этом замешаны крупные фирмы РФ и дельцы с «тяжелыми погонами».

В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные обвинения опровергли: в 2017 году компания ввозила и оформляла на территории Беларуси плодоовощную продукцию из Африки, Азии и Южной Америки, в отношении которой Россия санкции не вводила.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения. «Белтаможсервис» управляет 6 крупными транспортно-логистическими центрами.