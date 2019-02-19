Отсутствие базового соглашения между Беларусью и Европейским союзом контрпродуктивно для обеих сторон. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас 18 февраля на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Хотел бы услышать, что необходимо сделать для того, чтобы как можно скорее заключить базовое соглашение между Беларусью и ЕС, потому что такой правовой вакуум между соседями, конечно, контрпродуктивен для обеих сторон», — отметил Сергей Румас.

Премьер-министр также затронул тему заключения с ЕС соглашения об упрощении визовых процедур, этот документ находится уже на финишной стадии.

Кроме того, во время встречи обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Беларусью и Евросоюзом. По словам Сергея Румаса, Беларусь и ЕС в 2019 году могут вернуться к максимальному уровню товарооборота, который был у сторон в 2012 году, — 26,9 млрд долларов. «Отношения с ЕС развиваются достаточно динамично. У нас в прошлом году был неплохой товарооборот, белорусский экспорт в Евросоюз вырос на 30%. Если мы такими темпами будем идти, то уже в 2019 году можем достичь показателей максимума 2012 года», — отметил Сергей Румас.

Премьер-министр положительно оценил сотрудничество с финансовыми институтами Евросоюза. Недавно Европейский инвестиционный банк согласовал Беларуси инвестиционные проекты на 110 млн евро, развивается сотрудничество с ЕБРР.

Белорусская сторона осведомлена, что Евросоюз будет принимать новый бюджет на 2021−2027 годы, где будет увеличено финансирование сотрудничества со странами-соседями. Сергей Румас выразил надежду, что Беларусь также будет участвовать в совместных программах с Евросоюзом.

Беларусь интенсифицировала переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию и рассчитывает на поддержку Евросоюза, с которым переговоры по этому вопросу еще не завершены. «Надеемся, что позиция ЕС будет конструктивной, и мы сможем пройти этот трек как можно быстрее», — добавил глава Правительства.

Гюнтер Эттингер отметил, что последние 10 и даже больше лет отмечены позитивной динамикой. «Ее можно продолжить в 2019 и 2020 годах, использовать для реализации совместных проектов, нахождения решений, в которых не будет проигравших — только победившие. Мы хотим знать вашу позицию и изложить нашу, чтобы прийти к тому, что будет взаимоприемлемым для всех сторон», — резюмировал еврокомиссар.