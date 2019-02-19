Об этом заявил на коллегии министр культуры Юрий Бондарь.

Министр культуры Юрий Бондарь подверг критике запреты на проведения концертов. Он назвал их серьезной проблемой в своем докладе, текст которого опубликован на сайте ведомства.

«Существующая практика запретов часто негативно сказывается на имидже государства и властей (наиболее резонансные запреты концертов популярных российских рэп-исполнителей, а также всемирно известной южноафриканской группы «Die Antwoord»)», отмечается в докладе.

Министр культуры считает, что запреты могут расцениваться за рубежом как проявление цензуры, отсутствие свободы творчества. Вместе с тем он подчеркнул, что со сцены не может идти пропаганда употребления наркотиков, суицидов, асоциального образа жизни.

«В остальных случаях возможно применить более строгий контроль в отношении возраста посетителей концертов», отметил министр.

Он предложил также снять ограничения на концерты в относительно небольших клубах. По мнению министра, такие мероприятия носят субкультурный характер и не угрожают обществу, при этом их ограничение может также интерпретироваться как цензура.

Министр намекнул и на коррупцию в сфере выдачи гастрольных удостоверений: «Не будем скрывать и возможную коррупционную составляющую при принятии решений в отсутствии четких и ясных методических указаний по данной проблематике».

История отмены концертов по распоряжению чиновников насчитывает в Беларуси более 20 лет. Сначала под пресс попадали в основном представители андерграунда: были запрещены концерты нескольких исполнителей тяжелой и экстремальной музыки. Затем чиновники руководствовались политическими соображениями. В «черных списках» музыкантов, наличие которых отрицалось, присутствовали практические все гранды отечественного рока. В последнее время они снова получили возможность выступать в стране. В прошлом году в основном отменялись концерты рэп-исполнителей. Поводом для отказа в выдаче удостоверения становится «низкий художественный уровень».