Министерство экономики Беларуси подготовило проект указа об ипотеке, однако заработать этот механизм в стране может не ранее 2021 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Крутой.

«Пока это еще очень сырой документ, по нему предстоит широкая дискуссия. (…) Очень много моментов нам еще нужно сбалансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института», — сказал Д.Крутой журналистам в Минске во вторник.

По его словам, ключевым моментом станет обеспечение приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах. «И может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси», — добавил Д.Крутой.