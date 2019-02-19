Леонид Якубович уже отреагировал на скандал и объяснил, что на самом деле происходит в студии.

В сети опубликовали скандальное видео о том, что происходит в студии телепередачи «Поле чудес» после того, как заканчиваются съемки. Видео разместили на YouTube-канале «Телекомпания ТВК».

Телезрителей, которые в течении многих лет наблюдали за происходящим в эфире популярной игры «Поле чудес», всегда интересовало – какая судьба ждет гостинцы, которые участники привозят в подарок бессменному телеведущему Леониду Якубовичу.

Часть подарков, по его же словами, складируется в специальном музее «Поле чудес», а вот съедобные гостинцы, как выяснилось, отдают на растерзание зрителям, которые находятся в студии.

После того, как передача заканчивается и выключают камеры, все гости студии кидаются к барабану с мешочками и пакетами и разгребают вкусности. Видео этого действия разместили в сети.

Видео: Поле чудес (YouTube)

Пользователи социальных сетей были шокированы тем, что увидели. Они отметили, что зрители кидаются на еду так, как будто в стране жуткий голод и ничего вкуснее лапши быстрого приготовления они давно не видели.

На возмущение пользователей отреагировал и ведущий Леонид Якубович. Он удивлен, что из-за незначительно факта раздули целый скандал.

«У нас больше ничего в стране не происходит? Что-нибудь еще происходит кроме этого? Ну, что это в самом деле, ребят?! Ну, вы взрослые люди. Какой-то товарищ написал какую-то ерунду», — сообщил Якубович.

Он добавил, что запрещать привозить еду не нужно и угощать гостей студии после эфира – это гостеприимство.

Кроме того, Якубович всех присутствующих в студии предупреждает перед началом передачи, что все гостинцы уйдут участникам и телезрителям и просит пускать вперед детей.

«Только детей пустите вперед, говорю. И приходят дети сначала, съедают сладкое. Наша телевизионная группа не имеет права ни на что. И ни разу не писали, что мы что-то берем себе домой. Все остается в студии. У нас такая традиция», — добавил ведущий «Поле Чудес».