«Гонка легенд» в «Раубичах» завершилась торжественно. Награды получили победители двух масс-стартов и эстафеты. Медали были вручены победителям и призерам недавнего финала республиканского турнира «Снежный снайпер».

Главным и самым трогательным моментом стали, безусловно, проводы из спорта двух спортсменок, не один год обеспечивавших белорусских болельщиков положительными эмоциями и поводами включить телевизоры или даже отправиться в путь на один из этапов Кубка мира, пишет sb.by. Без Надежды Скардино и особенно Дарьи Домрачевой биатлон едва ли будет прежним. Неудивительно, что накануне в «Раубичах» Даша была нарасхват, и каждому хотелось узнать, куда дальше планирует навострить лыжи четырехкратная олимпийская чемпионка.

— Выиграть не получилось. Только накануне «Гонки легенд» выбралась из кровати, где проболела несколько дней, и сразу попала на трассу. Болезнь случилась совсем не вовремя, и я рада, что мне все же удалось выступить перед своими трибунами. При этом именно сейчас я четко поняла, что решение завершить карьеру было очень верным и своевременным.

— Чем планируешь заниматься дальше?

— Мы с Оле-Эйнаром много путешествуем. Совмещаем жизнь в Беларуси и Норвегии, ездим по другим странам. У нас есть очень много идей насчет того, чем мы хотели бы заниматься в жизни дальше. Нужно их сейчас немножко отфильтровать, выделить основные, понять, чего нам хочется, и делать шаги в этом направлении.

— Ты очень долго жила по спортивному режиму: соревнования, тренировки, графики, сборы. Сейчас этого не хватает?

— Вроде бы такого графика уже нет, но и свободного времени больше не стало. Просто теперь я стараюсь посвящать его тем занятиям, которые были и прежде интересны и дороги сердцу, но на которые постоянно не находилось времени. Большой спорт — это всегда большие жертвы. К тому же я все равно практически каждый день продолжаю тренировки: хотя бы час выделяю на какую-то активность и нагрузку. Для спортивного организма очень важно поддерживать в норме сердечно-сосудистую систему.

— У тебя и Оле-Эйнара Бьорндалена накоплен огромный багаж знаний и опыта. Нет планов насчет того, чтобы передать все это молодому поколению?

— Пока мы только завершили карьеру, и лично я чувствую, что мне нужно немного отдохнуть от биатлона, переключиться на что-то другое. Хотя, конечно, знаний очень много. Нужно все это переварить, и дальше будет видно.

— Неужели вся эта обстановка «Гонки легенд», трибуны, соревнования не вызывают какой-то ностальгии?

— Ощущения, что чего-то не хватает, точно нет. Думаю, мои поклонники на трибунах этот момент ощущают гораздо ближе и острее. Я же переключаюсь на какие-то другие дела, отвлекаюсь, и жизнь продолжается. Да, в ней нет графика «нон-стоп»: гонка — восстановление — гонка — восстановление. Но едва ли я скучаю по этому после стольких лет такого режима.

— Многие до сих пор с трудом воспринимают биатлон без Дарьи Домрачевой. И особенно сборную Беларуси…

— Все ведь понимают, что спортивный век недолог. Это яркий период в жизни, но рано или поздно он заканчивается. Наверняка появятся другие имена. Наши болельщики получат возможность порадоваться за белорусских биатлонистов. Это жизнь.

— Те проекты, которые ты рассматриваешь для себя в будущем, связаны с биатлоном?

— Возможно, в будущем это было бы интересно. Но пока мне сложно говорить что-то конкретное.

— Часто зовут вернуться?

— Очень часто. Кто-то говорит это в шутку. Кто-то с толикой серьезности. Понимаю, у болельщиков теплится надежда, что я еще вернусь, и победы будут бесконечны. Но, увы, это невозможно. В данной ситуации я уверена, что все сделала правильно.

— Ты так представляла себе финиш своей карьеры?

— Я его вообще не представляла. Просто занималась биатлоном, тренировалась, посвящала этому все время и концентрировалась на этом процессе. Конечно, понимала, что рано или поздно все это закончится. Но всерьез не пыталась представить этот день и понять, каким мне хотелось бы его видеть.

— Можешь объяснить прогресс Ирины Кривко в двух последних сезонах?

— Конечно, могу: я видела этот процесс, наблюдала, как прогрессировала Ира. В прошлом году она сделала основной шаг вперед, последствия которого мы видим и сегодня. Большая заслуга в этом прорыве принадлежит, конечно, австрийскому тренеру Альфреду Эдеру, который работал с нашей сборной. За это ему стоит сказать большое спасибо. Теперь очень важно продолжать начатую работу, с чем, судя по всему, хорошо справляется личный тренер Ирины. Я же желаю ей стойкости: у этой спортсменки есть все предпосылки к тому, чтобы добиться очень серьезных результатов.

— Осознаешь, что вы с Надеждой Скардино своим уходом буквально вытолкнули Кривко на лидерскую роль? Как считаешь, она справляется с такой ответственностью?

— Не думаю, что ее кто-то вытолкнул. Еще в прошлом году ее призовые места о многом говорили: она спорила за лидирующие позиции, и сегодня, по-моему, вполне справляется с ролью лидера сборной.

— Кто, на твой взгляд, имеет наибольшие шансы стать вторым номером в команде?

— Думаю, сегодня вторым номером можно назвать Динару Алимбекову. В таком молодом возрасте она уже стала олимпийской чемпионкой, и надеюсь, что все эти громкие звания не мешали девушкам, а помогали достигать еще больших результатов.