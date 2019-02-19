Представитель издательского дома не будет участвовать в суде.

Издательский дом «Беларусь Сегодня» отказался от исковых требований к Марине Золотовой в части взыскания имущественного ущерба. Соответственно представитель дома прекращает участие в судебном разбирательстве по делу.

Отказ от исковых требований был заявлен сегодня, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Открытое судебное разбирательства по «делу БелТА» продолжится 19 февраля. Сегодня во второй половине дня суд шел в закрытом режиме, так как рассматривалась личная переписка сотрудников TUT.by.

Напомним, суд над главным редактором портала Мариной Золотовой начался на прошлой неделе. За предыдущие три дня судебных слушаний в суде выступили представители БелТА, Национальной телерадиокомпании, издательского дома «Беларусь Сегодня», сотрудники TUT.by. Последние заявили о давлении на них во время следствия: следователи требовали дать показания на Марину Золотову.

Она обвиняется в бездействии должностного лица. По версии обвинения, главный редактор портала знала о несанкционированном доступе своих сотрудников к платной подписке, однако не предприняла действий по организации подписки и пресечению противоправной деятельности подчиненных.

Марине Золотовой грозит до 5 лет лишения свободы.