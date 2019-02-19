Белорусская теннисистка Александра Саснович (33-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире в Дубае, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска встречалась с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (31) и уступила в двух сетах — 1:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 5 минут. На прошлой неделе на турнире в Дохе они также встречались во втором круге, и тогда Александра Саснович также потерпела поражение — 2:6, 0:6. В стартовом матче нынешних соревнований Александра Саснович выиграла у россиянки Екатерины Макаровой (66) — 0:6, 7:5, 6:4. Следующей соперницей Се Шувэй будет победительница встречи между немкой Ангеликой Кербер (7) и словенкой Далилой Якупович (85).

Девятая ракетка планеты Арина Соболенко сегодня начнет выступление со второго раунда, где ее соперницей будет сербка Ивана Йорович (118).