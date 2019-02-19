Демографическая ситуация и совершенствование мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, обсуждаются сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко заметил, что при рассмотрении мер по поддержке семей разговор должен идти не только о внедрении новых механизмов, но о совершенствовании системы в целом. «У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — обратил внимание президент.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в самой системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить выделяемые средства. «Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи — это все. А если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара — это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать, — подчеркнул глава государства. — Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли».

«В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года», — констатировал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что для поддержки семей с детьми в Беларуси приняты исключительные меры. Среди них — оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала. «Это существенные меры, которые работают. Поэтому надо подумать: если уж усиливать — то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше», — отметил глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко поинтересовался, насколько принятые ранее в стране меры по поддержке семей с детьми эффективны и способствуют ли они повышению рождаемости. «Прирост населения, повышение трудового потенциала — вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как для других развитых стран», — констатировал президент.

Глава государства также рассказал, что ему до сих пор докладывают о недоработках в обеспечении многодетных семей жильем. Решить этот вопрос к 2021 году президент поручал на недавнем совещании-семинаре по строительству.

В стране с 2016 по 2020 год действует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Ей предусматривается создание условий для улучшения здоровья населения, развития и укрепления семейных ценностей, повышения престижа родительства, улучшения воспроизводства населения, сокращения уровня смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных процессов.

Президент спросил, как выполняется эта программа и позволила ли ее реализация снизить смертность населения. «Как это программа реализовывается, я вижу, глубоко окунувшись в эту проблему. Мы пока очень много говорим о здоровом образе жизни, щелкаем каблуками, начиная от правительства, в частности, вице-премьера, который должен этим заниматься, главы Администрации и прочих подчиненных… Еще раз предупреждаю: хоть одно неисполненное мое поручение — сразу собирайтесь и уходите, — сказал Александр Лукашенко . — Я также требовал от министра здравоохранения принять комплексные меры по снижению смертности. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении».

Глава государства резюмировал: в ближайшие годы необходимо разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. При этом важно, добавил он, уделить внимание формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям. «Жду от участников активного обсуждения и предложений по улучшению демографической ситуации в стране. Никаких самоотчетов и разглагольствований: надо было рассматривать в правительстве эти вопросы, прежде чем приходить к Президенту», — предупредил Александр Лукашенко.

Как доложила на совещании министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, с 1993 года Беларусь вступила в этап депопуляции: смертность превышает рождаемость. Страна не воспроизводит свое население с 1978 года, когда коэффициент простого воспроизводства упал ниже порогового значения. «Принятые на государственном уровне меры позволили добиться с 2010 года относительной стабилизации демографической ситуации. Однако данная тенденция не приобрела устойчивый характер, о чем свидетельствуют итоги последних двух лет. Рождаемость снижается», — констатировала она.

В 2018 году в Беларуси родились менее 95 тыс. детей, что на 8% меньше в сравнении с 2017-м. Уровень смертности остается достаточно высоким: в прошлом году в стране умерли почти 200 тыс. человек, что на 600 человек больше, чем в 2017-м. В результате естественная убыль составила более 25 тыс. человек, увеличившись на 9 тыс.

«Итоги 2018 года: численность населения уменьшилась и составила почти 9,476 млн человек», — привела статистику Ирина Костевич.

Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, участники совещания рассматривают все меры, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в стране — от продления программы семейного капитала до более активного строительства жилья для многодетных семей и предоставления возможности по бесплатному проведению одной попытки ЭКО.

В совещании участвуют премьер-министр, глава Администрации президента, руководители министерств и ведомств, председатели облисполкомов и руководство Банка развития.

Фото Юрия Орешкина