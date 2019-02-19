19 февраля жители Земли смогут наблюдать космическое явление — суперлуние года.

19 и 20 февраля жители нашей планеты смогут наблюдать уникальное явление — суперлуние. На супер большую луну могут посмотреть жители Беларуси и России. Ночью с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля Луна пройдёт наиболее близко к Земле, от чего её размеры будут огромными. Максимально близко к Земле спутник подойдёт в 12:06 ночи по местному времени. В этом году сближение с Луной будет максимальным, она пройдёт в 365 тысяч километрах от нашей планеты.