Комбинат школьного питания подготовил весеннее обновление меню.

В столичных школах с 18 февраля началось обновление меню. Новые блюда разработаны минским комбинатом школьного питания совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома.

Новые блюда будут внедряться в 20 пищеблоках школ и гимназий столицы. Они предназначены для учащихся 1-11 класса.

Как обычно, рецептуру не называют, но сайт ГУПР радует оригинальными названиями. В весеннем меню появится котлета «Отличник» и колбаска «Переменка». Компанию им составит шницель «Карпыч». Также школьники смогут разгадать загадку, поедая одноименную котлету. Кроме того, им предложат бабку картофельную «Школьная», кашу «Солнечная», «Манник ванильный», сдобу «Улыбка», кекс «Зебра», сладость мучную «Медовичок» и два салата «Весенний» и «Свежесть».

Школьникам предложат оценить блюда. Наиболее востребованные по результатам анкетирования включат в двухнедельное меню на весенний период.