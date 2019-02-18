В Беларуси в течение 2019 года будет скорректирован план обороны государства. Работу над ним завершат к концу года. Он будет приведен в полное соответствие с Военной доктриной 2016 года.

Об этом заявил в интервью беларусскому телевидению министр обороны Андрей Равков.

«2019 год это год, в который мы по срокам должны скорректировать план обороны государства и который будет действовать уже с 2020 по 2024 годы. Такая работа начата уже с начала года. Она ведется, и где-то к концу года главе государства будет представлен уточненный план обороны государства, который будет в полной объеме предусматривать все положения новой военной доктрины 2016 года», — сказал министр.

Кроме того, в этом году Вооруженный силы Беларуси примут участие в ряде совместных мероприятий с союзниками.

«Год довольно сложный в плане мероприятий, в которых будут принимать участие вооруженные силы. Это и совместные учения с Российской Федерацией «Щит Союза 2019″, который пройдет на территории России. это участие в обеспечении проведения Европейских игр, это подготовка и проведение парада в честь 75-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И ряд других мероприятий, которые пройдут в рамках Союзного государства и ОДКБ», — подвел итог министр.