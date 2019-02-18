Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима газете «Народная Воля»

I.Война и внешняя политика

– Господин Посол, давайте будем называть вещи своими именами. В Украине идет пусть несколько специфическая, но война, и когда речь заходит о вашей стране, то именно война является главной темой. Как бы вы обрисовали сегодняшнюю ситуацию в этом плане?

– Когда говорят, что война идет в Украине, то создается впечатление о якобы сугубо внутреннем украинском локальном вооруженном конфликте или даже, как утверждают представители России и их подручные, о гражданской войне.

Так, 12 февраля так называемый «глава ДНР» Пушилин сообщил о том, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сформированы две полноценные армии. Но он, конечно, не сказал о том, что это за армии: 1-й и 2-й армейские корпуса сформированы и вооружены Россией еще в 2015 году и они даже формально входят в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

В целом, по нашим данным, которые недавно озвучил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Украины Владимир Ельченко, на оккупированной части Донбасса находятся более 35 тысяч представителей вооруженных формирований, которыми командуют или которые курируют регулярные военные России в количестве более двух тысяч человек. По состоянию на начало февраля российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков. Это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия и Франция. Кроме того, в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей находятся 938 боевых бронированных машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию.

То есть на самом деле на территории нашего государства идет война «русского мира» с цивилизованным…

Полный текст интервью — в газете «Народная Воля» за 19 февраля