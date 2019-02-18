Два года назад минчанка Анна вышла замуж за немца, а прошлой весной переехала к супругу в Магдебург. Правда, сразу уточняет героиня, не навсегда: как только Майк выйдет на пенсию, пара планирует вернуться в Минск. В интервью МЛЫН.BY Анна рассказала о многочасовых очередях к немецким врачам, эмигрантах и о том, чем коренного немца удивила белорусская столица.

О переезде: «При всей моей общительности первую неделю боялась выходить из дома одна»

В Минске Анна руководила фольклорным коллективом и с ребятами часто ездила в другие страны на концерты. В Магдебурге, где сейчас живет, до знакомства с мужем была шесть раз, но, признается, никогда не думала, что переедет сюда жить.

— Мое настоящее знакомство с Германией началось с бюрократических проволочек. Очень много времени ушло на оформление всех нужных документов. Были ситуации, когда одно ведомство требует от тебя определенные справки и грозит санкциями, а ты не можешь их предоставить, потому что их не отдали в предыдущем ведомстве. Жаловаться здесь не принято, поэтому немцы терпеливо ждут все документы, боясь сделать еще хуже.

Прежде чем иностранец сможет получить визу и переехать в Германию, ему нужно выучить немецкий язык и сдать экзамен на уровень А1. Следующий этап — собеседование на немецком языке с консулом, который проверяет ваши отношения на предмет фиктивности. Если собеседование пройдено успешно, вы можете рассчитывать на то, что по прошествии двух месяцев получите визу.

По словам Анны, белорусам, которые планируют перебраться в Германию, сразу стоит подготовить себя к тому, что переезд может даться очень тяжело:

— У меня никогда не было проблем за границей. Даже не зная языка, я всегда могла объясниться в магазине, на улице. Все изменилось, когда начала воспринимать эту страну как дом, а не как путешествие. При всей моей общительности и притом что Магдебург для меня был знакомым городом, первую неделю боялась выходить из дома одна. За год ситуация изменилась, но я все еще не могу сказать, что чувствую себя здесь счастливой. Стараюсь думать, что живу с любимым мужем, и где — не важно.

После свадьбы супруги рассматривали вариант того, что Майк приедет в Минск, но поняли, что немец с рабочей специальностью без знания русского языка вряд ли найдет работу в Беларуси. С гостевым браком тоже не получилось: было тяжело расставаться на месяц-полтора.

— Но у нас с Майком есть план на будущее: выйдя на пенсию, обязательно вернемся в Беларусь, — признается Анна. В целом, если сравнивать работу, доходы, социальную защищенность, в Беларуси жить намного лучше. Наверно поэтому здесь совершенно немного белорусов. А те, которых я встречала, не переселенцы, добровольно покинувшие страну, а женщины, которые влюбились и вышли замуж за немцев.

О беженцах и курсах немецкого: «Преподаватель не может сделать замечание ученикам — его сразу обвинят в нетолерантности»

Чтобы получить вид на жительство в Германии, нужно не только предоставить пакет документов и зарегистрироваться, но и начать учить язык. Вам дается три года, чтобы освоить немецкий до уровня В1. Переехав в Магдебург, Анна записалась на четырехмесячные курсы. Цена вопроса — €200 в месяц.

На курсах по немецкому языку из 18 человек Анна была единственным русскоязычным учеником. Вместе с ней в группу ходили беженцы из Сирии, Ирака, Ирана и Афганистана, которым курсы и проезд на общественном транспорте оплачивает государство.

— Большинство из тех, кто был в моей группе, приходили на занятия лишь для того, чтобы отметиться. В течение четырех часов состав группы меняется несколько раз. Поэтому тем, кто, как и я, платил за курсы деньги и пытался что-то усвоить во время занятий, было очень сложно. При этом преподаватель не может сделать замечание ученикам, потому что его сразу обвинят в нетолерантности.

По словам Анны, в Магдебурге не так много беженцев, как в городах Западной Германии. Тем не менее их присутствие сильно отразилось на жизни местных:

— Последние пять лет, когда количество беженцев начало расти, вечером в городе местные не ходят одни. Помню, как в прошлом году в мае я после восьми вечера возвращалась домой. На улице тепло, светло, кругом цветут деревья, но за 30 минут я так и не встретила ни одного человека. Казалось, что попала в фильм ужасов.

О работе: «Для Германии жить в одном городе, а работать в другом — это норма»

Немцы довольно часто меняют работу и переезжают с места на место, поэтому они не привязываются к недвижимости, не покупают дома и квартиры. Для жителей Германии, особенно восточной ее части, жить в одном городе, а работать в другом — это норма. Муж Анны, как и большинство магдебургцев, тоже работает не здесь.

— Когда среди недели выхожу на улицу, у меня иногда складывается впечатление, что выехал весь город, улицы пустеют. А к выходным все возвращаются, — говорит Анна. — Когда я переехала, Майк нашел работу в нашем городе с зарплатой в €1500, но очень скоро вернулся на прежнее место. Почему? За нашу двушку не в центре, но в хорошем районе, мы каждый месяц отдаем €700. С коммунальными и телефоном выйдет вся тысяча. Плюс €200 за языковые курсы. Первое время Майк каждое утро ездил на работу за 200 километров, работал там 10-12 часов, а вечером возвращался домой. Но такой ритм его очень выматывал, и в конце концов мы приняли решение, что на пять дней он будет оставаться там, где находится работа. У меня здесь много друзей, я уже подстроилась под такой график. А еще в этом есть свой элемент романтики. Но молодые девочки, которые мечтают об идеальной жизни, попадая в такую ситуацию, очень скоро впадают в депрессию.

Пока муж в отъезде, Анна занимается волонтерством и работает с беженцами и эмигрантами в Verein — русском обществе, где отвечает за организацию вечеринок, детских праздников и концертов. Поскольку это волонтерский проект, зарплату ей не платят, но выдают карманные деньги: работая 20 часов в неделю, она получает €160 в месяц.

— Когда услышала сумму, я очень долго смеялась, думая, что это шутка. Но нет, оказалось, что не шутка. Но я пошла сюда работать не ради денег, а ради новых знакомств, контактов, общения. Для человека, который только приехал в страну, это очень хорошая возможность интегрироваться, — поясняет Анна. — 20-летние девушки, приезжая в Германию, получают образование на месте. Я же в свои 40 лет с дипломом педагогического университета и специальностью «Преподаватель мировой художественной культуры. Руководитель фольклорного коллектива» перспектив в плане работы не вижу. Есть вариант пройти обучение с практикой — Аusbildung, но максимум, на который я могу рассчитывать, — работа воспитателем в детском саду.

О пенсии: «В Германии дети не спешат помогать родителям-пенсионерам»

Чтобы в Германии получать хорошую пенсию, нужно проработать как минимум 45 лет. Но даже это не гарантирует вам безбедную жизнь.

— Стаж моей свекрови 45 лет, а ее пенсия составляет €700. Если бы она жила без мужа и снимала квартиру, как делает большинство немцев, она скорее всего переехала бы в дом престарелых. Такие дома, кстати, здесь очень популярны.

По словам Анны, в отличие от Беларуси, в Германии дети не спешат помогать родителям-пенсионерам. И это неудивительно, ведь когда ребенку исполняется 17-19 лет и он становится самостоятельным, родители, как правило, просят его съехать и снимают квартиру поменьше.

О медицине: «Если талон заказан на 10 утра, это не значит, что к трем дня вы попадете к врачу»

Анна живет в Магдебурге год, и за все это время так и не нашла себе личного врача: никто не хочет брать новых клиентов. Но даже если у вас есть врач и страховка, это не гарантирует своевременную медицинскую помощь.

— Если вы позвоните в скорую с температурой 40°C, вместо помощи получите штраф за ложный вызов. Скорую здесь можно вызывать лишь в том случае, если вы не в силах самостоятельно добраться до больницы — попали в аварию или сломали что-то. Будьте готовы и к тому, что если заказали талон к врачу на 10 утра, не факт, что к трем дня вы к нему попадете.

На протяжении года Анна и Майк посещают только белорусские медицинские центры.

— У моего мужа был шок, когда мы без предварительной записи за €25 в оптике посетили врача-окулиста с ученой степенью, которая к тому же разговаривала на немецком языке, и заказали очки, которые были готовы на следующий день (к слову, в Германии за такие же очки муж отдал €200). На следующий день я записала его к стоматологу, где ему за €70 поставили 4 пломбы и сделали лазерную чистку зубов. Он долго не верил, что такое бывает. Оказалось, Майк был записан к своему стоматологу в Германии, но прием был назначен только через 3 месяца.