Вместо саммита в Иерусалиме пройдут двусторонние встречи премьеров трех стран V4 с израильским премьером.

Саммит стран Вышеградской группы и Израиля, который должен был начаться 18 февраля в Иерусалиме, отменен. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вместо саммита пройдут двусторонние встречи лидеров трех стран из «вышеградской четверки» с израильской стороной. В этих встречах примут участие словацкий премьер Петер Пеллегрини, а также глава венгерского правительства Виктор Орбан, которые уже прибыли в Иерусалим.

Как сообщил чешский премьер, саммит отменили в связи с тем, что от участия в нем отказалась Польша. Существует вероятность что встреча в формате саммита стран Вышеградской группы состоится во второй половине этого года, когда председательствовать в «четверке» будет Чехия.

В свою очередь Израиль сообщил, что встречи премьеров Чехии, Словакии и Венгрии с премьером Беньямином Нетаньяху состоятся, несмотря на отсутствие польской делегации. Одновременно израильская стороны сообщила об отмене саммита Вышеградской группы.

Польша отказалась участвовать в саммите V4 и Израиля в Иерусалиме после того, как министр иностранных дел этой страны Исраэль Кац сказал, что «поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Высказывание главы МИД Израиля стало реакцией на публикацию в израильских СМИ во время ближневосточной конференции в Варшаве. Как написало издание Jerusalem Post, израильский премьер Беньямин Нетаньяху во время посещения Музея истории польских евреев POLIN сказал, что поляки сотрудничали с нацистами во время Холокоста. Позже канцелярия премьера Нетаньяху уточнила, что речь шла не о Польше в целом и не о поляках как о народе, а вину за искажение высказывания возложила на израильского журналиста.