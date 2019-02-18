Архиепископ назвал ЭКО огромным бизнесом на человеческой беде и призвал врачей лечить бесплодие, а не заменять Богом данный дар медицинскими технологиями.

Глава римско-католической церкви в Беларуси архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич направил открытое письмо в связи с инициативой Минздрава делать первое ЭКО женщине за государственный счет, передает Sputnik.

Как сообщили в РКЦ, в Беларуси, открытое письмо на тему экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) направлено председателю Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиру Андрейченко и министру здравоохранения Валерию Малашко.

Доктрина веры

«Католическая церковь как вторая после православной конфессия в нашей стране имеет ряд аргументов против того, чтобы финансировать первую попытку ЭКО за счет бюджета», – говорится в письме митрополита Кондрусевича.

Он отмечает, что доктрина Католической церкви против ЭКО, потому что эта процедура нарушает святость акта зачатия, как это задумано Творцом.

«Зачатие становится результатом сотрудничества между женщиной и врачом, и это наносит удар по отцовству, потому что отец фактически оказывается исключенным из процесса зачатия своего ребенка», – отметил предстоятель РКЦ в Беларуси.

Уничтожение эмбрионов

Выступая против искусственного оплодотворения, Кодрусевич отметил, что процедура ЭКО невозможна без уничтожения эмбрионов, каждый из которых имеет такое же право на жизнь, как и каждый из нас. В письме также говорится, что, по официальным данным, ежегодно в Беларуси проводится более трех тысяч полных законченных циклов вспомогательных репродуктивных технологий.

«В результате этой процедуры рождается около одной тысячи детей в год. Соответственно, как минимум 2/3 зачатых детей погибает», – сказано в открытом письме митрополита.

Бизнес на беде

«ЭКО – это огромный бизнес на человеческой беде, поэтому представителями этого бизнеса и связанными с ними медицинскими структурами замалчиваются тяжелые, иногда катастрофические последствия этой процедуры для женщины, а также данные о слабом здоровье, а иногда инвалидности детей, зачатых таким неестественным образом», – подчеркнул митрополит.

«Следует помнить о том, что ЭКО стала отправной точкой для генетической инженерии, клонирования, отсеивания эмбрионов, сбора стволовых клеток эмбрионов, исследований по детям от трех родителей и гибридах человека и животных», – сказано в письме архиепископа.

Выступая против применения ЭКО, Кондрусевич в своем открытом письме подчеркнул, что врачи должны стремиться вылечить бесплодие, а не заменять Богом данный дар плодотворности медицинскими технологиями, которые ставят под угрозу человеческое достоинство и приводят к уничтожению эмбрионов, не использованных для процедуры.