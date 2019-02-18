В Беларуси сейчас занимаются подготовкой изменений по призыву на срочную службу в армию. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков в «Главном эфире» телеканала «Беларусь 1». Кроме того, предлагается ввести льготы для тех, кто пройдет срочную службу в армии.

— Для тех людей, которые законным образом получают отсрочку для получения образования, мы готовим предложения. Чтобы этот человек обязательно в любом случае, даже имея эту отсрочку, получил воинскую учетную специальность, — анонсировал возможные изменения Андрей Равков.

Глава министерства обороны также рассказал про возможное введение льгот для тех, кто пройдет срочную военную службу или срочную службу в резерве.

— Очень важное, чтобы человек, который прошел срочную военную службу или срочную службу в резерве, по отношению к тем молодым людям, которые уклоняются или уклонялись от прохождения службы, имел какие-то преимущества при поступлении, при равных баллах. Но как отслуживший срочную военную службу он имеет преимущество перед своим товарищем. Преимущество при заселении в общежитие, преимущество при распределении, — перечислил Андрей Равков.

Глава министерства обороны обратил внимание на то, что «молодежь неохотно сегодня идет служить в армию». Андрей Равков напомнил, что в октябре прошлого года президент «остро обозначил эту проблему».

— То что мужчинами можно становиться только пройдя службу в армии. Он (президент. — Прим. ред.) говорил и о своем опыте, и о своем взгляде на эту проблему, — уточнил Андрей Равков.

По мнению министра, существует «две очень серьезные причины», почему молодежь не хочет идти служить в армию.

— Первая причина — демографическая. Если в начале 2000-х годов у нас был избыток призывных ресурсов. Наверное, за последние 10 лет в 2 раза уменьшилось количество призывников, которые приписываются в военных комиссариатах. Это очень серьезное уменьшение, — сказал Андрей Равков. — Вторая — это ценностные ориентации людей. Мир становится более прагматичным. Сейчас в связи с тем, что долгое время мы по большому счету жили в мире и спокойствии, уже целые поколения выросли, и люди считают, что «да, армия есть, я ее уважаю, но служить я там, наверное, не буду». Роль защитника своей Родины, как социальная роль, уменьшается до того понимания, что он (белорус призывного возраста. Прим. ред.) представляет армию, как атрибут государства, что она такая существует, но это без него.

Ранее Андрей Равков, рассказывая про возможное внесение изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки, отмечал: «Конечно, это не будет объемно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».

Генерал-лейтенант Андрей Равков тогда уточнил, что останутся отсрочки в отношении семейного положения, состояния здоровья и по другим вопросам. «Ведь Вооруженные Силы ни в коем разе не заинтересованы в том, чтобы молодой человек с каким-то заболеванием призывался в армию».

Про конкурс в ИТ-роту в 8 человек на место

Министр обороны также рассказал про первую роту информационных технологий.

— У нас в Беларуси в ИТ-сфере очень много хороших специалистов. И для того чтобы эти специалисты имели возможность пройти срочную военную службу и не теряли свою специальность и навыки, мы предложили такое решение, оно было положительно воспринято. Конкурс был где-то 8 человек на место. Я на днях был в этой роте. У ребят глаза блестят, настроены на работу. Они занимаются вопросами производства программного обеспечения, они занимаются разработкой прикладных и специальных задач, которые можно использовать при эксплуатации техники, боевых средств поражения и при обучении личного состава. Это такое основное направление работы этой роты.