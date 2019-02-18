Картофель является одним из самых популярных продуктов в Украине, и эта любовь вполне заслужена. Американские ученые собрали несколько фактов, связанных с влиянием картофеля на здоровье.

Картошка от гипертонии

Исследователи выяснили, что ежедневное употребление картофеля позволяет снижать артериальное давление почти в такой же степени, как и при употреблении овса, но зато без прибавки веса. Это объясняется за счет высокого содержания калия в картофеле, который крайне необходим при борьбе с гипертонией.

Картошка против рака

В картофеля и других подобных овощах содержатся лектины — специфические белки и гликопротеины. Известно, что они обладают способностью подавлять рост раковых клеток.

Картошка против лишнего веса

Ошибка считать картофель причиной увеличения веса. Напротив, исследования показывают, что люди, которые включили в свой рацион картофель продолжают худеть.

Питательные вещества в картофеле

Картофель является богатым источником множества питательных веществ, таких как витамины С и В6, калий, пантотеновая кислота, ниацин и диетические волокна. Белок в картофеле содержит лизин — важную аминокислоту, которой так не хватает в зерновых продуктах.