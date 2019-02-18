Александр Лукашенко поручил ликвидировать информационно-аналитический центр при Администрации президента. Это предусмотрено указом президента №49 «О создании белорусского института стратегических исследований» (БИСИ), который официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Администрации президента поручено в двухмесячный срок обеспечить ликвидацию ИАЦ и передачу ранее закрепленного за ним имущества создаваемому институту. Правительство должно выделить из республиканского бюджета необходимые средства для ликвидации ИАЦ.

Министерствам иностранных дел, образования и Национальной академии наук поручено оказывать содействие БИСИ в становлении и развитии международного сотрудничества, контактов с аналитическими центрами, юридическими лицами, имеющими аналитические подразделения, научными организациями и учреждениями высшего образования, в том числе за рубежом.

В утвержденном положении о БИСИ сказано, что он является государственным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим информационно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов и должностных лиц по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики, проведение научных исследований состояния, тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов.