Академика Александра Белецкого осудили на семь с половиной лет. Шок. Хирурга, академика, лауреата Госпремии. Он спас десятки людей, когда-то делал виртуозные операции, возвращал к полноценной жизни безнадежных больных. Он двигал вперед медицинскую науку.

Но знаменитый врач проворовался самым пошлым образом. Как директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Валентинович Белецкий получал взятки за ремонт и поставку новейшего высокотехнологичного оборудования со всего мира. При обыске в тайниках академика было обнаружено почти 500 тысяч у.е. Вдумайтесь в эту цифру: полмиллиона долларов (в эквиваленте)! Это вам не кот наплакал, не баран начихал. Такие суммы накапливаются десятилетиями при хорошей коммерческой деятельности. И смешным выглядит оправдание, что это, мол, богатые друзья дали на приобретение дома. Когда такие суммы у кого-то берутся, то они используются сразу по назначению, а не отвозятся на дачу и не прячутся в тайниках…

Полный текст колонки Елены Молочко читайте в газете «Народная Воля» за 19 февраля