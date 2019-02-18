В среду 13 февраля немецкая полиция задержала в городе Нюртинген земли Баден-Вюртемберг 30-летнего белоруса. Об этом сообщается в пресс-релизе местной полиции.

В 18.15 сотрудники магазина формата «дрогери» оповестили правоохранителей о том, что двое мужчин положили в специально подготовленную сумку флаконов с духами на несколько сотен евро и прошли через кассу без оплаты. Затем подозреваемые скрылись в разных направлениях.

Сотрудник преследовал одного из предполагаемых воров, но потерял его из виду в районе магазина электротоваров. Прибывшая на место полиция с собакой отыскала мужчину за контейнером на территории данного магазина. В самом контейнере обнаружилась сумка с краденым товаром.

Задержанного поместили под стражу, его сообщника пока ищут. Расследование продолжается.