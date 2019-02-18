У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией перенесшего отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери в марте 2018 года, ухудшилось состояние здоровья. Ему потребовалась помощь врачей.

Сейчас Сергей Скрипаль находится дома под надзором медиков, пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники. Они опасаются, что бывший разведчик вряд ли когда-либо полностью оправится от последствий химической атаки, которая поражает нервную систему.

Его состояние не критическое, однако медики не могут спрогнозировать развитие событий в будущем, так как очень мало данных о том, какими могут быть долговременные последствия отравления данным нервно-паралитическим веществом.

«Само вещество, вероятно, распадется и выйдет из организма, но эффект от него может быть долгосрочным», — рассказал научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер (цитата по РБК).

«В отличие от Юлии [дочь бывшего офицера ГРУ], которая была молода и относительно здорова, когда ее отравили, Сергей был не в лучшей форме», — пояснил источник в Скотленд-Ярде. Газета отмечает, что здоровье Юлии Скрипаль полностью восстановилось после отравления.

В посольстве России в Британии обеспокоены судьбой Скрипалей, передает ТАСС. «К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин офиса многочисленные запросы остаются без ответа», — сообщил агентству российский дипломат.

Он напомнил, что еще несколько месяцев назад племянница Скрипаля Виктория сообщала, что, по словам Юлии, ее отец пребывает в добром здравии, однако теперь, если верить СМИ, Сергею Скрипалю необходима медицинская помощь.

«Что же все это означает, и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик, как это было в случае с Дон Стерджес (британка, скончавшаяся от отравления в городе Эймсбери. — Прим. NEWSru.com), сказать трудно. (…) Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?» — отметил пресс-секретарь посольства.

На Солсберийский собор водрузили российский триколор

Отметим, утром в воскресенье, 17 февраля, неизвестные водрузили российский флаг на строительных лесах вокруг Солсберийского собора, посмотреть на знаменитый шпиль которого Александр Петров и Руслан Боширов якобы приехали в Солбери, о чем они рассказали в скандальном интервью RT.

Триколор обнаружили на рассвете (светает в Солсбери сейчас около 7:17), сообщила радиостанция Spire FM. Повесили его, судя по всему, ночью, и он провисел не менее часа. Флаг убрали около 8:30.