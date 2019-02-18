Белорусская легкоатлетка Алина Талай одержала победу в беге на 60 м с барьерами в открытом чемпионате Бельгии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В первом старте после восстановления от травмы один из лидеров сборной показала высокий результат — 7,96 сек. Ближайшие соперницы, бельгийские бегуньи, не смогли выбежать из восьми секунд.

В сентябре 2018 года Алина перенесла операцию на колене. Наша спортсменка довольно быстро вернулась к тренировочному процессу, и в Бельгии показала хорошую готовность.

Как отметили в БФЛА, это третье время на данной дистанции в Европе, что позволило Алине Талай выполнить норматив на континентальный форум в закрытых помещениях, который пройдет с 1 по 3 марта в Глазго.