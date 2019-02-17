Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Брестской области, в результате которого погибли женщина и ее шестимесячный внук.

«Сегодня около 12:20 в Ружанах произошло ДТП: опрокинулся прицеп МАЗа с бревнами на двух женщин и ребенка в коляске», — сообщил Sputnik.by официальный представитель МВД Беларуси Александр Марченко.

По его словам, в результате полученных травм погибли 44-летняя женщина и ее шестимесячный внук.

Мать ребенка также пострадала, ее доставили в реанимационное отделение местной больницы.

В настоящее время идет выяснение обстоятельств происшествия, медики борются за жизнь выжившей 25-летней женщины.