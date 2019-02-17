В Москве на Волгоградском проспекте ночью 17 февраля произошла массовая драка, в результате которой погибли двое мужчин. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

Один из участников драки умер до приезда скорой, второй — в больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, драка произошла на бытовой почве, «в связи с конфликтом между работниками автомоечного комплекса». Телеграм-канал Baza пишет, что подрались около 15 человек; они использовали обрезки труб, палки и ножи.

По информации канала РЕН ТВ, еще одна массовая драка — со стрельбой — произошла в Лефортовском парке Москвы. В ней участвовали около 30 человек, один из них пострадал. Телеграм-канал Mash пишет о трех раненых и 15 задержанных. «Вечерняя Москва» со ссылкой на городскую полицию сообщает, что в результате драки никто не пострадал; задержаны «порядка семи человек».