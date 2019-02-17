Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира «за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Nihon Keizai Shimbun.

По данным газеты, в ходе минувшей встречи на саммите G20 премьер-министр презентовал Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита «двадцатки» в Аргентине.

В июне два депутата правящей «Партии прогресса» внесли кандидатуру Трампа из-за его вклада в денуклеаризацию Корейского полуострова.

В мае Трамп стал официальным номинантом на Нобелевскую премию мира. Тогда письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии подписали 17 американских конгрессменов. В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что Трамп «без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион».

Однако в октябре Нобелевская премия мира 2018 года была присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад.