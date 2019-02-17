Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Беларуси 18 февраля

Сближение Венеры и Сатурна произойдет 18 февраля.

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на данные Московского планетария, наблюдать за сближением планет можно будет с 06:30 до 07:30. В это же время на небе будут видны Юпитер и ярчайшая звезда созвездия Скорпион – Антарес. Они будут располагаться правее Венеры и Сатурна.

Как рассказали в Минском планетарии, в Беларуси это редкое астрономическое явление можно будет наблюдать при условии чистого неба в этот же промежуток времени.

В 2019 году произойдет всего два сближения Венеры и Сатурна – утреннее 18 февраля и вечернее 11 декабря.