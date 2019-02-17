Вечером 16 февраля на кольцевой развязке неподалеку от деревни Селюты Витебского района перевернулась фура, водителя удалось спасти.

45-летний водитель седельного тягача «DAF» с полуприцепом марки «Kogel» при проезде кольцевой развязки автодороги Р-49 с автодорогой Р-87 не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.

После опрокидывания фуры водителя зажало в кабине. Его деблокировали сотрудники МЧС. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Витебской областной клинической больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.